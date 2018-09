Trama del film Betes blondes

Ex star di una sitcom televisiva di breve durata, Fabien beve troppo per ricordare tutto quello che fa e non lo stupisce pi¨ nulla. Quando sulla sua strada incontra Yoni, giovane militare triste, non Ŕ sorpreso neppure di scoprire la testa di un altro uomo, bella come un sogno, come un ricordo, come un rimprovero.

