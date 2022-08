Trama del film Bentu

Raffaele ha appena raccolto il suo piccolo mucchio di grano che sarÓ la provvista di un anno intero. Per non farsi trovare impreparato, da giorni dorme in campagna, lontano da tutti, in attesa che il vento arrivi e lo aiuti a separare finalmente i chicchi dalla paglia. Ma il vento non ne vuole sapere di farsi vedere. Solo Angelino viene a trovarlo ogni giorno per non farlo sentire meno solo. Un giorno, forse, quando sarÓ grande, Raffaele potrÓ prestargli la sua indomita cavalla e lui potrÓ finalmente cavalcarla. Ma Angelino non vuole aspettare.

