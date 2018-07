Trama del film Bent - polizia criminale

Il film segue la storia di Danny Gallagher, un detective della narcotici sospeso e disonorato che dopo il suo rilascio dalla galera decide di attuare un piano per vendicarsi del suo accusatore che lo ha incastrato e ucciso il suo partner. Durante il suo viaggio Gallagher si dovrà confrontare con uno spietato, ambiguo e seducete agente governativo e con il suo mentore, un ex poliziotto in pensione che ha combattuto contro la corruzione per tutta la sua vita.

Sei un blogger? Copia la scheda del film