Trama del film Bedeviled - non installarla

Cinque adolescenti ricevono l'invito a scaricare sullo smartphone un'applicazione di nome "Bedevil", con funzioni di ricerca e controllo simili a Siri. Incuriositi dalla novitÓ, procedono al download senza interrogarsi sulle conseguenze del gesto. Poco dopo iniziano a essere perseguitati da un'entitÓ demoniaca e sovrannaturale, che infesta la casa con le loro pi¨ grandi paure e cerca ripetutamente di ucciderli. A nulla serve distruggere il telefono o rivolgersi alla autoritÓ, quando l'icona sullo schermo viene impressa come un marchio sulla pelle, il destino dello sfortunato proprietario Ŕ segnato. La V rossa dentro al cerchio di sangue appare inesorabilmente ad avvertire chi sarÓ il prossimo, e non c'Ŕ modo di mettersi in salvo. Terrorizzati dalla forza malvagia sprigionata da un semplice click, Alice e i suoi amici devono fidarsi l'uno dell'altro e contare solo sulla propria intelligenza e coraggio se vogliono sperare di sopravvivere.

