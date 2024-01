Trama del film Bang bank

Dopo un colpo in banca andato storto, un goffo rapinatore si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia. Ma l'inaspettato arrivo di una donna, che annuncia un'incredibile rivelazione, cambierà per sempre il corso delle loro vite.

