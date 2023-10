Trama del film Ballerina (2023)

Un tempo Ok-Ju lavorava come guardia del corpo ed era una delle migliori: eccellente in attivitÓ fisiche come le arti marziali, il combattimento con la spada, l'uso delle armi e la guida sportiva di moto e auto. La migliore amica di Ok-Ju Ŕ Min-hee, ballerina di grande talento. Un giorno, quest'ultima chiede un favore all'amica: vuole che Ok-ju la aiuti a vendicarsi di Pro Choi. Ok-ju non esiste a mettere in pericolo la propria vita pur di aiutare Min-hee.

Sei un blogger? Copia la scheda del film