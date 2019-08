Trama del film Babyteeth

Milla, adolescente gravemente malata, si innamora di Moses, uno spacciatore, dando vita al peggiore degli incubi per i suoi genitori. Tuttavia, il sentimento risveglia la vitalitÓ della ragazza, mostrando come quello che sembra il peggiore dei mali sia in realtÓ un modo per riportare gioia e armonia in mezzo al caos della vita.

