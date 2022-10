Trama del film Astolfo

Delle varie forze che governano il mondo, la pi¨ forte Ŕ l'amore. Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava pi¨ niente, viene sfrattato dal suo appartamento e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Si adegua alla vita in provincia, si arrangia, vivacchia, si azzuffa con il sindaco, ritrova un vecchio amico, prende in casa un paio di scapestrati come lui. Poi incontra Stefania, una donna della sua etÓ, e si innamora. SarÓ l'inizio di una nuova vita, pi¨ travagliata ma anche pi¨ bella, pi¨ vera, l'unica che valga la pena di essere vissuta.

