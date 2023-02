Trama del film Assassin club

Nonostante tutti i suoi successi, Morgan ha deciso di ritirarsi, ma deve onorare un ultimo ingaggio. E' stato infatti assunto per assassinare sei persone in diversi angoli del pianeta. Ma quello che sembrava un lavoro alla sua portata si complica all'improvviso e si rivela potenzialmente letale anche per lui. Morgan scopre che dietro alla sua missione si nasconde in realtÓ un diabolico piano ordito da una mente misteriosa: oltre a lui, anche le altre sei persone designate come sue prede sono in realtÓ altrettanti sicari, incaricati, all'insaputa degli altri, di uccidersi l'un l'altro, Morgan compreso. Inizia cosý una corsa per la sopravvivenza...

Sei un blogger? Copia la scheda del film