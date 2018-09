Trama del film Arrivederci saigon

Cinque giovani ragazze, armate di strumenti musicali e voglia di cantare, partono dalla provincia toscana per una tournÚe in Estremo Oriente. Sognano il successo, ma si ritrovano in guerra. L'anno Ŕ il 1968 e la guerra Ŕ quella vera del Vietnam. Dopo cinquant'anni, "Le Stars" raccontano la loro avventura tra soldati americani, basi sperdute nella giungla e musica soul.

