Trama del film Anna (2018)

Anna, nota fotoreporter, si trova in Asia per un reportage sulle giovani donne vittime della tratta di esseri umani organizzata dalla Triade in Thailandia. Spintasi troppo oltre, viene rapita e maltrattata, costretta a vivere lo stesso orrore e le stesse violenze oggetto del suo reportage. Segnata a vita, Anna inizia un percorso nel quale la violenza è inevitabile: spinta dalla rabbia e dalla vendetta, decide di terminare le indagini e di far luce su quanto accaduto. Ma quale sarà il prezzo da pagare per far emergere la verità nel modo più onesto e obiettivo possibile?

Sei un blogger? Copia la scheda del film