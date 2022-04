Trama del film Anima bella

Il film racconta la storia di Gioia, una giovane di 18 anni che vive in un paesino rurale del Centro Italia. Nel piccolo borgo la ragazza è apprezzata e benvoluta da tutta la comunità e trascorre le sue giornate facendo un lavoro che le piace. Tutto nella su vita scorre tranquillo, finché una persona a lei molto cara non la obbligherà a stravolgere completamente la sua vita e, per amore di suo padre, Gioia - pur provando un forte dolore - deciderà di sacrificarsi.

