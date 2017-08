Trama del film Angels wear white

In una piccola cittÓ balneare nel sud della Cina due studentesse vengono assalite in un motel da un uomo di mezza etÓ. Mia, una adolescente che stava lavorando alla reception quella notte, Ŕ la sola testimone dell'accaduto. Per paura di perdere il lavoro, non rivela niente a nessuno. La dodicenne Wen, una delle vittime, cerca sostegno nei genitori divorziati ma senza ottenerne molto. Ben presto, le indagini della polizia si fermano: la credibilitÓ delle vittime Ŕ messa in dubbio e l'accusato Ŕ un uomo molto influente. Intrappolate in un mondo che non offre loro nessuna alternativa, Mia e Wen dovranno trovare da sole una via d'uscita alle loro situazioni.

