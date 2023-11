Trama del film Ancora volano le farfalle

Il film racconta la vita di Giorgia, una ragazza di Pesaro affetta da una malattia ereditaria molto rara: l'Atassia di Friedreich. La malattia degenerativa colpisce il sistema nervoso e in particolare il midollo spinale. Giorgia ha gravi problemi di coordinazione dei movimenti ma nonostante la sua condizione Ŕ piena di ambizione e di voglia di superare i limiti imposti dal suo male. La vediamo lottare quotidianamente con molta positivitÓ e raggiungere grandi risultati. Giorgia ha una grande fiducia in se stessa e nelle sue capacitÓ, grazie a questo lato del suo carattere riesce a godersi la vita e trasformare lĺimpossibile in possibile, come diventare insegnante di nuoto e girare il mondo.

