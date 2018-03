Trama del film Anche senza di te

Sara (Myriam Catania) Ŕ una giovane e molto precaria insegnante elementare ad un passo dalle nozze con Andrea (Matteo Branciamore), medico in carriera che antepone il lavoro alla vita privata. Con lĺabito giÓ pronto e una vita giÓ "prenotata" si ritrova sola, prossima all'altare, in preda ad attacchi di panico. Il collega Nicola (Nicolas Vaporidis), tra una lezione e l'altra, non perde occasione per punzecchiarla. Ma i due si scoprono alleati nel sognare una scuola diversa. Incoraggiando l'autonomia creativa dei bambini e insegnando il linguaggio autentico delle emozioni, Sara imparerÓ a gestire anche le proprie, ritrovando il tanto sospirato rapporto con se stessa. Persino Carlo (Alessio Sakara), attore porno in crisi, ritroverÓ la strada dell'autenticitÓ grazie a Sara e sarÓ pronto a levarla dai guai al momento opportuno. Nel film amicizia, amore, passione si intrecciano per dare vita a una movimentata ed originale commedia sentimentale a sfondo sociale, coronata dall'inaspettata presenza di una tartaruga.

