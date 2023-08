Trama del film Amleto e' mio fratello

Il film racconta la storia di quattro attori diversamente abili, Paolo, Paolone, Andrea e Carlo, che durante una notte decidono di partire a bordo di pullman senza avvisare nessuno. La cosa preoccupa sin da subito i loro genitori, che allertano immediatamente il teatro in cui lavorano e le forze dell'ordine. Perché sono fuggiti? E dove sono diretti? Grandi appassionati di Shakespeare, i quattro hanno saputo che un noto teatro di Napoli è alla ricerca di una compagnia che rappresenti i drammi del Bardo. Per loro questa è un'occasione irripetibile, ma il tragitto per raggiungere il capoluogo partenopeo si rivela tutt'altro che tranquillo...

