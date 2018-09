Trama del film A kasha

Adnan Ŕ un rivoluzionario sudanese considerato eroe di guerra. L'amore che prova per il suo fucile AK47 Ŕ pari solo a quello per Lina, la sua paziente fidanzata. Quando Adnan in licenza ritarda a rientrare all'unitÓ militare, il comandante Blues lancia una kasha: una retata per arrestare i soldati sfaticati che mancano all'appello. Colto di sorpresa, Adnan si dÓ alla fuga con l'amico Absi. La strana coppia studia tutti i modi per riunire Adnan con la sua arma - e con Lina - e per sfuggire ai compagni dell'unitÓ militare.

