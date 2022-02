Trama del film After love

Il film è ambientato a Dover, città portuale del Regno Unito, e racconta la storia di Mary Hussain (Joanna Scanlan), una donna convertitasi all'Islam, dopo aver sposato suo marito, un uomo musulmano. Quando quest'ultimo muore, però, Mary fa una scoperta eclatante: il suo matrimonio, che credeva felice e sereno, non era così in verità, perché suo marito la tradiva. L'uomo viaggiava spesso per lavoro e la meta dei suoi spostamenti era la Francia, dove vive tutt'oggi la sua amante. Rimasta sconvolta da questa scoperta, Mary decide di partire alla volta della Francia per conoscere la donna che è stata la sua rivale in amore, ma quest'incontro cambierà per sempre la vita di entrambe.

Sei un blogger? Copia la scheda del film