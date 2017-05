Trama del film 7 minuti dopo mezzanotte

Quella di Connor Ŕ la storia di un ragazzo che si sente minacciato, colpevole e per di pi¨ arrabbiato con il mondo. Da quando la madre Ŕ malata e a scuola Ŕ costretto a difendersi dai bulli, Connor teme la notte e gli incubi. Pochi minuti dopo la mezzanotte, un mostro fa la sua comparsa e lo porta con sÚ in un mondo di buio, vento e grida. Antico e selvaggio, il mostro chiede a Connor l'unica cosa che non pu˛ costringerlo a fare: raccontare la veritÓ.

