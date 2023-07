Trama del film Papa' scatenato

Il film segue la storia di Sebastian (Sebastian Maniscalco), proveniente da una famiglia di origini italiane. Suo padre Salvo (Robert De Niro), infatti, Ŕ un immigrato italiano, trasferitosi diversi decenni prima negli Stati Uniti, dove ha lavorato come parrucchiere. Quando Sebastian decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata americana Ellie (Leslie Bibb), sia quest'ultima che lo stesso Salvo insistono affinchÚ i genitori di entrambi si incontrino. Viene quindi organizzato un weekend nel quale Salvo potrÓ conoscere l'intera famiglia di Ellie, nota per essere moto ricca e al contempo eccentrica. Il fine settimana, che avrebbe dovuto unire le famiglie, si trasforma in un vero e proprio scontro culturale, nel quale sembra evidente che Salvo non abbia nulla in comune con i genitori di Ellie. Eppure, alla fine del weekend capiranno qualcosa che in un primo momento Ŕ sfuggito a tutti loro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film