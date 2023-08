Trama del film La lunga corsa - una commedia stralunata

Il carcere, per Giacinto, Ŕ tutto tranne un buco nero: figlio di due detenuti, lui dentro un carcere non solo ci Ŕ nato, ma ci Ŕ pure cresciuto. Libero di volare via, decisamente impreparato a farlo. Infanzia, adolescenza, candeline dei 18 anni: quella Ŕ ôcasaö, nonostante le sbarre, e Jack, il capo dei secondini, Ŕ un burbero e premuroso ôpapÓö...

