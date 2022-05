Trama del film Gagarine - proteggi cio' che ami

Yuri, 16 anni, ha vissuto tutta la vita a Gagarin Towers, un vasto complesso residenziale in mattoni rossi alla periferia di Parigi. Sogna di diventare un astronauta. Quando i piani per demolire le Gagarin Towers trapelano, Yuri si unisce alla resistenza. Con i suoi amici Diana e Houssam, intraprende una missione per salvare la loro casa, che è diventata la sua "astronave".

