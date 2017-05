Trama del film Cuori puri

Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 18 anni appena compiuti, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castitŕ fino al matrimonio. Lui, 25 anni, č un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l'uno dell'altra cresce sempre di piů, fino a quando Agnese, incerta se tradire i suoi ideali, si troverŕ a prendere una decisione estrema e inaspettata.

