Trama del film Brividi d'autore

La storia di Louiselle, una regista cinematografica che in passato è stata abusata da un maniaco mascherato e che ora vive in un’inquietante dimensione tra delirio ed esaltazione, dove il confine realtà/fantasia si intreccia pericolosamente. Dalle sue esperienze prende così lo spunto per inusuali storie da trasformare in film. Il ritorno sul set dopo un clamoroso flop non è però così facile, decide quindi di torturare un produttore per poi rilasciare il filmato sul web.

Sei un blogger? Copia la scheda del film