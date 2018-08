Trama del film Escape plan 2 - ritorno all'inferno

Anni dopo essere riuscito a trovare la via di fuga dal carcere di massima sicurezza soprannominato "La Tomba", Ray Breslin Ŕ alla guida di una nuova squadra di esperti di sicurezza di alto livello. Quando Shu, maestro di wing chun e membro della squadra, viene rapito e imprigionato all'interno di una labirintica prigione computerizzata dove gli uomini devono lottare come animali per sopravvivere, Breslin Ŕ costretto ad intervenire per salvare il suo amico. Con Trent Derosa, vecchia conoscenza di Breslin, e Hush (50Cent), amico fedele ed esperto di sorveglianza.

Film collegati a ESCAPE PLAN 2 - RITORNO ALL'INFERNO

Sei un blogger? Copia la scheda del film