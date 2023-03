Trama del film Creed iii

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha prosperato sia nella sua carriera che nella vita familiare. Quando un amico d'infanzia ed ex prodigio di boxe, Damien Anderson, riappare dopo aver scontato una lunga pena in prigione, Ŕ ansioso di dimostrare che merita la sua possibilitÓ sul ring. Il faccia a faccia tra ex amici Ŕ pi¨ di una semplice rissa. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damien, un combattente che non ha nulla da perdere.

