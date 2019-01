Trama del film Creed ii

In Creed 2, ritroviamo Michael B. Jordan nei panni del pugile Adonis Creed. La sua vita Ŕ diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita.

Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere pi¨ intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) Ŕ sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla Ŕ pi¨ importante della famiglia. Creed II Ŕ un ritorno alle origini, alla scoperta di ci˛ che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.

