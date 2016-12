Trama del film Che vuoi che sia

Claudio e Anna continuano a rimandare il progetto di un figlio nell'attesa che la loro situazione economica migliori. Le loro speranze future sono riposte in una piattaforma web ideata da Claudio, ma il crowdfunding lanciato per svilupparla non dÓ i risultati auspicati. Una sera, ad una festa, complici alcol e delusione, Claudio registra un video che posta per scherzo. PoichÚ sul web alla fine quasi tutti si riducono a guardare scene di sesso invece di rendersi conto del valore sociale della sua idea, Claudio lancia una sfida al "popolo di Internet": fare un'offerta per un video hard, girato con Anna nella loro camera da letto, da mettere online. Tanto Ŕ questo che si cerca su Internet, no? La provocazione, per˛, viene presa sul serio e, mentre la loro celebritÓ aumenta, le donazioni raggiungono una cifra incredibile. E qui una domanda inizia a farsi strada: Ŕ davvero cosý sbagliato svendere la propria intimitÓ per potersi finalmente permettere di realizzare i propri sogni?

