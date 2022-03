Trama del film Acque profonde (2022)

Vic e Melinda Van Allen sono una coppia il cui matrimonio fallito è tenuto in piedi solo da un accordo: per evitare il divorzio, possono permettersi altri amanti purché non abbandonino la famiglia. Tutto però si complicherà quando gli amanti di Melinda inizieranno a scomparire facendo nascere dei sospetti sul conto del benestante Vic.

