Trama del film Zlatan

La storia di crescita e trasformazione di un uomo che Ŕ partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio Ŕ stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilitÓ ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United.

