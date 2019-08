Trama del film Wake up - il risveglio

Un uomo si risveglia in ospedale - dopo che la sua auto è finita in un burrone - senza ricordare nulla della sua vita. L'infermiera Diana lo chiama John Doe mentre la polizia lo mette alle corde accusandolo di essere un pericoloso serial killer responsabile degli omicidi di molte giovani donne della zona. Poiché è convinta della sua innocenza, Diana lo aiuta a scappare per andare alla ricerca di indizi e risposte. Scoprirà così presto una rete di inganni che metterà in pericolo la sua stessa sopravvivenza.

Sei un blogger? Copia la scheda del film