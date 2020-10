Trama del film Un divano a tunisi

In Tunisia c'Ŕ stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna Ŕ ancora troppo presto... Selma (Golshifteh Farahani) Ŕ una giovane psicanalista dal carattere forte e indipendente cresciuta a Parigi insieme al padre, quando decide di tornare nella sua cittÓ d'origine, Tunisi, determinata ad aprire uno studio privato le cose non andranno come previsto. La ragazza si scontrerÓ con un ambiente non proprio favorevole, i suoi parenti cercheranno di scoraggiarla, lo studio inizierÓ a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici...

