Trama del film Una vita in fuga

Il film racconta la storia di Jennifer (Dylan Penn), che deve affrontare i problemi causati da un padre che la ama, ma che vive una doppia vita. Suo padre, John Vogel (Sean Penn), oltre a essere un rispettabilissimo genitore, Ŕ anche un truffatore o - meglio - il falsario pi¨ noto alle forze dell'ordine. Quando Jennifer Ŕ solo una bambina, quella che conduce con il padre, le sembra una vita esaltante e piena di avventure, ma crescendo si rende conto che il genitore non Ŕ affatto l'eroe che lei sognava durante l'infanzia. ╚ per questo che la ragazza decide di prendere una strada diversa e condurre una vita per conto suo, lontana da John, ma non riuscirÓ a stare a lungo lontana da lui...

Sei un blogger? Copia la scheda del film