Trama del film Una famiglia al tappeto

L'ex criminale Ricky, la moglie Julia, la figlia Paige e il figlio Zak si guadagnano da vivere organizzando spettacoli di wrestling in piccoli locali. Quando Paige e Zak hanno la possibilitÓ di sostenere un provino per la World Wrestling Entertainment, la famiglia afferra l'opportunitÓ al balzo per tentare di trasformare i propri sogni in realtÓ. Tuttavia, fratello e sorella scopriranno presto che per diventare superstar occorrerÓ mettere in discussione sia il loro talento sia il loro rapporto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film