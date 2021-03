Trama del film Una donna promettente

Cassie Ŕ una donna giovane, divertente e affascinante, che sembra avere avuto tutto dalla vita. Tuttavia, senza amici, ancora a casa con i genitori e con un lavoro che non lascia molte speranze, Ŕ in realtÓ infelice e sola. Passa le giornate a vivere un'esistenza triste ma di notte vaga per i club, fingendosi ubriaca e raccattando uomini. Ben presto per˛ si pentirÓ delle sue scelte e, segnata da un tragico evento, cercherÓ vendetta contro coloro che l'hanno traumatizzata.

Sei un blogger? Copia la scheda del film