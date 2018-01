Trama del film Tutti i soldi del mondo

Roma, 1973. Alcuni uomini mascherati rapiscono un ragazzo adolescente di nome Paul Getty III, nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty, noto per essere l'uomo pi¨ ricco al mondo e al tempo stesso il pi¨ avido. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non Ŕ per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo Gail e l'uomo della sicurezza Fletcher Chace a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul. Una vicenda pubblica e privata che sconvolse il mondo per aver rivelato a tutti un'incredibile veritÓ: che si pu˛ amare di pi¨ il denaro che la propria famiglia.

