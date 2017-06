Trama del film Transformers 5: l'ultimo cavaliere

Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne Ŕ andato. La chiave per salvare il nostro futuro Ŕ sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager, Bumblebee, un lord inglese e una professoressa di Oxford. Arriva un momento nella vita di ognuno in cui siamo chiamati a fare la differenza. La preda diventerÓ eroe. Gli eroi diventeranno cattivi. Un solo mondo sopravviverÓ: il loro, o il nostro.

Film collegati a TRANSFORMERS 5: L'ULTIMO CAVALIERE

Sei un blogger? Copia la scheda del film