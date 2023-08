Trama del film The equalizer 3 - senza tregua

Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalitÓ locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrÓ fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.

