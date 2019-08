Trama del film Tesnota

Il film Ŕ ambientato nel 1998, nella piccola e squallida cittÓ di Nalchik, in Caucaso. Qui una famiglia ebrea, i Koft, viene sconvolta da una tragica notizia: il figlio minore, David (Veniamin Kac), Ŕ stato rapito. Dopo essere uscito con la sua fidanzata non Ŕ pi¨ tornato a casa e il mattino dopo i Koft ricevono una richiesta di riscatto. Quella pretesa dai sequestratori Ŕ una soma cosý alta che la famiglia si vede costretta a vendere la sua piccola impresa e a chiedere aiuto alla comunitÓ. Ma i conflitti latenti, celati fino allora, esplodono ferocemente, impedendo di fare passi avanti, e toccherÓ a Ilana (Darya Zhovnar), sorella di David, lottare contro tutto e tutti per sperare di poter abbracciare nuovamente suo fratello.

Sei un blogger? Copia la scheda del film