Trama del film Split

Anche se Kevin (James McAvoy) ha mostrato ben 23 personalitÓ alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher (Betty Buckley), ne rimane ancora una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre. Dopo aver rapito tre ragazze adolescenti guidate da Casey (Anya Taylor-Joy, The Witch), ragazza molto attenta ed ostinata, nasce una guerra per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin - tra tutte le personalitÓ che convivono in lui - che intorno a lui, mentre le barriere delle le sue varie personalitÓ cominciano ad andare in frantumi.

