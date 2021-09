Trama del film Space jam - new legends

Durante un viaggio nelgli studios della Warner Bros., la superstar dell'NBA LeBron James e suo figlio rimangono accidentalmente intrappolati in un mondo che contiene tutte le storie e i personaggi della Warner stessa, sotto il controllo di una forza onnipotente e malfunzionante chiamata Al G (interpretata da Don Cheadle). Con l'aiuto di Bugs Bunny, LeBron deve navigare in un mondo mai immaginato prima, pieno di scene e personaggi iconici di film mentre radunano i Looney Tunes per salvare suo figlio disperso. Ora per tornare a casa, Lebron e i Tunes devono svelare il misterioso piano di Al G e vincere un'epica partita di basket contro le super versioni digitalizzate dell'NBA e le più grandi star della WNBA mentre tutto il mondo guarda.

Sei un blogger? Copia la scheda del film