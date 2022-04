Trama del film Sonic 2 - il film

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic Ŕ pronto ad avere maggiore libertÓ. Tom e Maddie accettano allora di lasciarlo a casa mentre loro vanno in vacanza. Ma, non appena partiti, con il dottor Robotnik in compagnia di un nuovo partner alla ricerca di uno smeraldo in grado di costruire e annientare le civiltÓ, Sonic farÓ squadra con Tails per intraprendere una nuova missione.

Film collegati a SONIC 2 - IL FILM

Sei un blogger? Copia la scheda del film