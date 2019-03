Trama del film Scappo a casa

Per Michele, quel che conta Ŕ apparire: far colpo sulle belle donne, guidare macchine di lusso e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore e la propria energia psicofisica. ╚ quindi un assiduo frequentatore dei social network, che gli permettono di diffondere lĺimmagine desiderata ma irreale di sÚ.La sua vita superficiale lo rende solo, concentrato su se stesso e intollerante verso qualsiasi forma di diversitÓ. Per Michele, se non sei un italianissimo maschio alfa abbronzato, con capelli foltissimi e fisico palestrato, se non frequenti donne bellissime e non hai un Rolexe una macchina di lusso, sei disprezzabile e da allontanare come la peste.Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica e spassosissima: quando Michele andrÓ a Budapest per lavoro, sarÓ vittima di alcuni incidenti tragicomici da cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche destinate a stravolgere la sua vita per sempre.

