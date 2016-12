Trama del film Sausage party: vita segreta di una salsiccia

Una salsiccia in crisi esistenziale alla testa di un gruppo di prodotti da supermercato in missione per scoprire la veritÓ su ci˛ che realmente accade quando vengono scelti e lasciano il negozio di alimentari, tra corridoi e strani incontri, non sarÓ semplice.

Sei un blogger? Copia la scheda del film