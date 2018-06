Trama del film Pitch perfect 3

Dopo aver vinto la competizione mondiale, le Bellas si ritrovano separate e scoprono che non ci sono prospettive lavorative per il fare musica con la bocca. Ma quando hanno l'opportunitÓ di ritrovarsi per un tour mondiale, il gruppo di ragazze si unirÓ per fare musica insieme, per l'ultima volta.

Film collegati a PITCH PERFECT 3

Sei un blogger? Copia la scheda del film