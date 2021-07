Trama del film Peter rabbit 2 - un birbante in fuga

L'amabile canaglia Ŕ tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in cittÓ lo catapulterÓ in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrÓ messo alla prova. DovrÓ scegliere che tipo di coniglio vorrÓ diventare da grande.

