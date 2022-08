Trama del film Orphan: first kill

La folle Leena Klammer organizza un brillante piano di fuga dal manicomio estone in cui Ŕ rinchiusa. Arriva cosý in America, rubando l'identitÓ della figlia scomparsa di una famiglia benestante. Tuttavia, la nuova vita di Leena nei panni di Esther non Ŕ cosý idilliaca e dovrÓ presto vedersela con una madre pronta a tutto pur di difendere i suoi cari.

Sei un blogger? Copia la scheda del film