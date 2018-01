Trama del film Morto stalin, se ne fa un altro

Nella notte del 2 marzo 1953, c'Ŕ un uomo che sta morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: Ŕ un tiranno, un sadico, un dittatore. E' Joseph Stalin, il Segretario Generale dell'Unione Sovietica (che forse in questo momento si sta pentendo di aver fatto rinchiudere nei Gulag tutti i medici pi¨ capaci...). E' lì lý, non ne avrÓ ancora per molto, sta per tirare le cuoia... e se ti giochi bene le tue carte, il suo successore potresti essere tu!

Sei un blogger? Copia la scheda del film