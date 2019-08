Trama del film Mondo sexy

Attraverso una fitta e incalzante costruzione di sequenze tratte dai documentari erotici degli anni Sessanta, il cosiddetto genere "Mondo", il critico cinematografico e regista Mario Sesti propone un viaggio nella vita notturna di quegli anni di cittÓ come Parigi, Londra, New York, Hong Kong, Tokyo e altre localitÓ esotiche, mappate dall'immaginario popolare di un cinema che nella forma del reportage evocava l'universo del proibito, del nudo, del desiderio. Costruisce cosý un percorso visuale e "virtuale" intorno al tema del corpo femminile, chiamando idealmente al suo fianco Bataille e Barthes per creare un corto circuito tra il valore del corpo e un cinema seriale che per alcuni anni, con la complicitÓ di registi come Mino Loy e produttori come Renato Libassi, ha connotato un vero filone di successo.

