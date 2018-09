Trama del film Manta ray

In un villaggio sul mare, un pescatore locale trova un uomo ferito che giace incosciente nella foresta. Salva lo sconosciuto, che non pronuncia una parola, e lo chiama Thongchai. I due uomini iniziano a vivere insieme e sviluppano un forte legame. Un giorno, il pescatore esce sulla sua barca da pesca notturna e non ritorna pi¨, lasciando Thongchai da solo nella sua casa. A poco a poco, Thongchai inizia a vivere la vita del suo amico - la sua casa, il suo lavoro e la sua ex moglie.

